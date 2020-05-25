شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا باكية بعد مشاهدة مشهد موت ابنها: لحد دلوقتى مش عارفة أتجاوز وفاة أمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكت النجمة الكبيرة يسرا بحرقة خلال لقائها ببرنامج "التاسعة"، والذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على شاشة القناة الأولى، وذلك أثناء مشاهدتها لمشهد جنازة ابنها ضمن أحداث مسلسل "خيانة عهد"، حيث تذكرت والدتها ووفاتها، وقالت يسرا مر حاليا 10 شهور على وفاة والدتها، وإنها حتي الآن لم تستطع تجاوز وفاتها لأنها كانت صديقة وأخت وأم وأنها عاشت آخر عشر سنوات من حياتها إلى جوارها، وأكدت يسرا أنها كانت تضحك كثيرا مع والدتها وتأثرت بشكل كبير بوفاتها، وأنها كانت تربيها ومن الممكن أن "تضزبها بالبوكس" كنوع من التربية.

مسلسل "خيانة عهد" عرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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وعادت يسرا بـ"خيانة عهد" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.