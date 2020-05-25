شكرا لقرائتكم خبر عن “سلام بالكوع” يجمع يسرا ووائل الإبراشى على الهواء بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت النجمة الكبيرة يسرا ضيفة على برنامج التاسعة والذى يقدمه وائل الإبراشى على شاشة القناة الأولى، وقامت يسرا بإلقاء التحية على الإبراشى بما أسماه "سلام بالكوع - سلام كورونا"، وذلك بسبب فيروس كورونا والتزاما بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وقالت يسرا خلال لقائها الإبراشى إن جميع فريق عمل "خيانة عهد" عمل من قلبه وقاموا بتعقيم أماكن التصوير والحفاظ على التباعد الاجتماعى، وإن الظروف المتعلقة بالحجر والحظر تسببت فى عدم سفر فريق العمل للخارج.

وأشارت يسرا إلى أنها ملتزمة بالتعقيم والنظافة وتقوم بتعقيم زوجها قبل دخوله المنزل فى حالة خروجه، وذلك لأن ذلك الوباء وباء عالمى وخطير وبالتالى يجب أن نحتاط وألا ننتظر الإصابة نأخذ احتياطتنا.

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مسلسل "خيانة عهد" عرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وعادت يسرا بـ"خيانة عهد" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.