شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامى : اخترت ممثلين شاطرين فى " البرنس " عشان أتحامى فيهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج محمد سامي خلال إستضافته في برنامج مساء Dmc علي قناة dmc ، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، إن مسلسل " البرنس " ليس أول تجربة كتابية له ، حيث قدم من قبل مايقرب من أربع أفلام وأخرج سبع مسلسلات ، وكانت أول تجربة إخراجية له هي الوحيدة التي أخرجها دون التدخل فيما كتبه المؤلف، ولكن كل التجارب فيما بعد كانت فكرته ويستعين بمؤلف لصياغتها وكان هذا الموضوع مرهق جدا له كمخرج .

وأضاف سامي قائلا : كتبت مسلسل البرنس في شهرين ونصف فقط ، ولم أبذل مجهودا كبيرا مثلما كنت أفعل من قبل ، وكانت النتيجة مرضية بالنسبة لي ، وقد انتهيت من الكتابة قبل بدء التصوير وهذا ماجعلني أنتهي من التصوير خلال 69 يوم فقط ، والسر في نجاح المسلسل هو أن جميع الممثلين شطار جدا ، وسر إختياري لهذا الفريق كي أتحامي فيهم ، وكنت أري دور كل شخص وأنا أكتبه علي الورق.

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وعن لغة كل شخصية قال سامى : كنت مهتم أن يكون لكل شخصية لغة خاصة به ، فالشخصيات جميعها تشترك في الشر وكذلك في الهدف وهو التخلص من رضوان ، فكان لابد أن تكون اللغة مختلفة حتي نشعر بالفرق ، وهذا بالمناسبة مايحدث في الحقيقة فلكل منا لازمة خاصة ولغة خاصة به .

مسلسل " البرنس " تدور أحداثه حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.