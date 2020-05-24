إصابة الفنانة المصرية رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد ونقلها لمستشفى العزل

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
اصيبت الفنانة المصرية رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وقد كشفت مصادر طبية عن نقل النجمة القديرة بسيارة إسعاف لمستشفى العزل الصحي بالإسماعيلية.
أميرة ابنة الجداوي الوحيدة كشفت عن الأعراض التي اصابت والدتها قبل التأكد من إصابتها بالفيروس في تصريحات قالت فيها: «فوجئت فجر أمس بإرتفاع شديد فى درجة حرارتها تخطت الـ39 مئوية، وعلى الفور قمنا بإجراء التحاليل، فخرجت النتيجة إيجابية».
ابنة النجمة المصرية شددت على أن الجداوي لديها ثقة كبيرة في الله، ومتماسكة، وعلى يقين بأن الله سينصرها على هذا الفيروس اللعين، وأضافت باكية: «أطالب كل المصريين بالدعاء لوالدتى حتى تخرج من الأزمة المفاجئة التى لحقت بها»، وحر رصت أميرة على توجيه الشكر لوزيرة الصحة المصرية هالة زايد على سرعة الاهتمام بحالة والدتها، وسرعة الاستجابة في ارسال سيارة إسعاف مجهزة لوالدتها لنقلها لمستشفى العزل، وقالت: «وزيرة فى قمة الإحترام والتقدير، وما رأيته يدعو للفخر بحكومتنا».
من ناحية أخرى، شاركت رجاء الجداوي في المارثون الرمضاني بمسلسل «لعبة النسيان» أمام دينا الشربيني، أحمد داود، محمد صفوت، محمود قابيل، وغيرهم.
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