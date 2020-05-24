ملحن مصري يرفع دعوى إثبات زواج من هيفاء وهبي

الأحد 24 مايو 2020

صورة أرشيفية

لجأ الملحن المصري محمد وزيري للقضاء وتحديدا شؤون الأسرة لإثبات زواجه سرا من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، إذ رفع دعوى قضائية أمام نيابة قصر النيل بالقاهرة يطالب فيها بإثبات تلك الزيجة.

وأظهرت وثيقة مسربة أن محمد وزيري، الذي كان يعمل مدير أعمال سابقا للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، رفع دعوى يوم 16 مايو/أيار الجاري في نيابة قصر النيل لشؤون الأسرة طالبا فيها إثبات زواجه من هيفاء وهبي، وحملت الدعوى رقم 89 لسنة 2020، بينما تم تحديد جلسة في الثاني من يونيو المقبل.

Advertisements

وكانت الأزمة بين هيفاء وهبي ومحمد وزيري قد شهدت فصلا جديدا، بدأ في الخامس من مايو الجاري بعد أن توقف العمل تماما بينهما، حيث تقدمت هيفاء وهبي، من خلال وكيلها القانوني بمصر المستشار ياسر قنطوش، ببلاغ يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بـ“محمد وزيري“.

وقال محامي هيفاء وهبي، في بلاغه، إن محمد وزيري كان يعمل مديرا لأعمال موكلته في مصر، وكان المعني بالتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخصها، كما كان يتولى تسلم القيمة المادية المتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين والمتعهدين، إضافة إلى توليه إيداعها بالبنك في حساب هيفاء وهبي.

وأشار إلى أن ”محمد وزيري استغل التوكيل الذي حررته له هيفاء وهبي، وسحب مبالغ مالية من حسابها المودع ببنك الإمارات دبي الوطني، وحصل وزيري على مبلغ 63 مليون جنيه (نحو 4 ملايين دولار) دون وجه حق من ممتلكاتها، وأودع المبلغ في الحساب الخاص به دون علم الشاكية“.

وذكر قنطوش أن وزيري استولى على مبالغ مالية أخرى كبيرة نظير قيمة الحفلات والبرامج التلفزيونية والمسلسلات الخاصة بها التي كان يتقضاها من المنتجين، وبدلا من تسليمها للشاكية كان يستولي عليها لحسابه الخاص، ما تسبب في الإضرار بموكلته.

وتعاونت هيفاء وهبي مؤخرا مع مدير أعمالها السابق محمد وزيري كمنتج لفيلمها الجديد ”أشباح أوروبا“ الذي تم تصويره بين مصر وبلغاريا. والفيلم قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي. وهي أولى تجاربه الإخراجية. ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وأروى جودة، وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم باسم سمرة.