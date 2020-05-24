شكرا لقرائتكم خبر عن رجاء الجدواي تطمئن جمهورها وتؤكد إصابتها بفيروس كورونا دون ظهور أعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي وائل الإبراشي عن تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجدواي والتي أصيبت بفيروس كورونا وتعالج حاليا في الحجر الصحي، حيث قال الإبراشي من خلال برنامج التاسعة علي شاشة القناة الأولي بالتلفزيون المصري، أنه اتصل بالفنانة رجاء الجدواي وطمئنته علي حالتها الصحية.

وأكد الإبراشي أنها بخير ولا تعاني من أعراض جراء الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلي أن الحالة النفسية للفنانة رجاء الجداوي تأثرت بالإصابة متمنية لها الشفاء العاجل وأن ترفع معناويتها.

أصيبت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد إلى مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية.

وكانت حالة من الذعر ضربت نجوم وعاملين مسلسل "لعبة النسيان"، الذى عرضت آخر حلقاته أمس في موسم رمضان المنصرم، وذلك بعد التأكد من إصابة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، ونقلها للعزل الصحي بمستشفى العزل في "الإسماعيلية "، وجاءت حالة الخوف لدى صناع المسلسل ، لاسيما أن أغلب ممثلين العمل خالطوا الجداوي في فترات التصوير وتعاملت معهم، فضلا عن التعامل مع المساعدة الخاصة بها، وعدد كبير الفنانين .

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مسلسل "لعبة النسيان" انتهى تصويره منذ 5 أيام فقط، وهو ما يجعل جميع الممثلين يشعرون حالياُ بحالة توتر كبيرة، خاصة أنه من المفترض أن يخضع فريق العمل لمسحات للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض، حتى يتمكن المخالطين من الخضوع للإجراءات الصحية والاحترازية للوقاية من الفيروس، وفى حالة إصابة أحدهم يجب التحرك على الفور لأقرب مستشفى حميات للتأكد، وربما يخضع بعضهم للتحاليل خلال الساعات المقبلة من أجل حماية ذويهم وأصدقائهم .

وكان آخر المخالطين للفنانة رجاء الجداوى، كلامن: دينا الشربينى، ومحمود قابيل، إنجى المقدم، أسماء جلال، على قاسم، اية سماحة، وعدد آخر من الفنانين والعمال ، بخلاف مخالطة هؤلاء لأقاربهم وأصدقائهم

ينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي .