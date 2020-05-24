شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يبدأ حفل عيد الفطر بأغنية "الأصل مصرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ، منذ قليل، النجم تامر حسنى، حفله الغنائى المقام على مسرح الصوت والضوء فى الأهرامات، بأغنية "الأصل مصرى"، المذاع على قناة ON، وهو الحفل الذى تقدمه المتحدة للخدمات الإعلامية، وهى الأغنية الذى بدأ بها نجم الجيل بناء على طلبات كثيرة من جمهوره فى مختلف الدول العربية.

وكان المهندس حسام صالح، المتحدث باسم المتحدة، صرح أنه بعد موسم رمضانى مميز لقنوات المتحدة بشهادة الجمهور، فقد قرر مجلس الإدارة برئاسة تامر مرسى أن تقدم قنوات المجموعة احتفالا مميزا بعيد الفطر المبارك وخلال فترة حظر التجول، وذلك من خلال عرض مجموعة من الأفلام والمسرحيات الجميلة خلال أيام إجازة العيد.

ويختتم كل يوم بسهرة مميزة من خلال حفلات ترفيهية يحييها المطربون والمطربات من أفضل نجوم مصر مثل تامر حسنى وأنغام وحميد الشاعرى ومحمد فؤاد وهشام عباس ومدحت صالح وعلاء عبد الخالق، مع كوكبة من الموسيقيين وذلك من مسارح الصوت و الضوء بالأهرامات وحديقة الأزهر.

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يشار إلى أن آخر أعمال المطرب تامر حسنى، الغناء ضمن أوبريت "أنت أقوى" بمشاركة الكينج محمد منير، الديفا سميرة سعيد، النجم صابر الرباعى، النجم وائل جسار، النجمة كارول سماحة، وهو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدى، إخراج الكليب لطارق العريان.

وتقول كلمات الأوبريت: "كل يوم الشمس تطلع تملى بالنور الوجود.. كل لحظة خير يعدى فى القلوب ولا الورود.. هى نور الإنسانية اللى بتعدى الحدود.. أنت أقوى.. أنت أبقى.. سر أسرار الحياة.. مد إيدك فوق وصلى للمحبة والإله.. غنى للحب الكبير للأمل.. تحيا الحياة".

ويتعاون النجم تامر حسني مع الملحن محمد رحيم في أغنية جديدة تحمل اسم "أجمل ناس"، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبلة علي يوتيوب، حيث يجتمع تامر حسنى مع رحيم بعد غياب، ليقدما أغنية جديدة سوياً تحمل معانى راقية ومميزة.