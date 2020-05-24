شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل "الاختيار 2" على قناة ON فى رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قناة ON عن طرح الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار" عبر شاشتها، خلال الموسم الرمضاني المقبل عام 2021. يأتى ذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه مسلسل "الاختيار" خلال الموسم الحالى، وتصدره لمواقع التواصل الاجتماعى، وحصوله على إشادات واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء.

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يذكر أن الجزء الأول من مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

وتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذي استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.