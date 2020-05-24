شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل "الاختيار 2" على قناة ON فى رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قناة ON عن طرح الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار" عبر شاشتها، خلال الموسم الرمضاني المقبل عام 2021. يأتى ذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه مسلسل "الاختيار" خلال الموسم الحالى، وتصدره لمواقع التواصل الاجتماعى، وحصوله على إشادات واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء.
يذكر أن الجزء الأول من مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.
وتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذي استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.
كانت هذه تفاصيل خبر عرض مسلسل "الاختيار 2" على قناة ON فى رمضان 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.