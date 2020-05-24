شكرا لقرائتكم خبر عن للتصدى لكورونا..دوا ليبا تشارك جيسون ديرولو بحفل خيري يوم 29 مايو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك النجمة العالمية دوا ليبا مع عدد من أشهر نجوم الغناء في العالم بالحفل الخيري " OneHuManity " أو "OHM Live " يوم 29 مايو الجاري ، و ذلك في محاولة لجمع الأموال لجهود التصدي لفيروس كورونا " COVID-19 " الذي يهدد العالم ، كما يشارك بالحفل النجم العالمي.

وحسب موقع" اسكويرم" أن " OneHuManity " وهو حدث مباشر يتم علي الهواء مباشرة و يتميز بالعروض حصرية والعديد من المقابلات الفردية ، واستعراض لقصص التي تبعث الأمل ، و من المقرر أن يتم بثه عبر منصات مختلفة بما في ذلك YouTube و Facebook و TikTok وعلى ohm.constellation.art ، بالإضافة إلى شبكات التلفزيون الرئيسية حول العالم .

Advertisements

يذكرأن دوا ليبا قررت أن تأخذ خطوة جديدة في حياتها المهنية بتسجيل اسمها كعلامة تجارية، مما يمنحها إمكانية إطلاق عناصر عديدة تحمل علامة "Dua Lipa" بما فى ذلك الملابس ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى ألعاب الكمبيوتر والكتب والمجوهرات وحتى أدوات المطبخ، وهو الخبر الذى تداوله عدد كبير من المواقع العالمية ومن أبرزها insidenova.

بينما أكد مصدر لصحيفة "ذا صن" أن دوا ليبا تعلم جيدا أنها مطلوبة بشدة الآن ويمكنها أن تحقق ثروة طائلة، فهي قادرة على إطلاق الكثير من الأشياء التي تجلب لها المال لكن عليها الاختيار الصحيح في كل خطوة تخطوها.