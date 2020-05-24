شكرا لقرائتكم خبر عن سجق سعيد عليكوا.. أحمد حلمى يستعرض مهاراته فى إعداد الطعام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يحب النجم أحمد حلمى المطبخ، حيث ظهر حلمى خلال فترة العزل الأخيرة، فى أكثر من فيديو وتحديدا على إنستجرام وتيك توك، وهو داخل المطبخ، يقوم بإعداد الطعام، وتزامنا مع أول أيام عيد الفطر المبارك نشر أحمد حلمى عبر إنستجرام فيديو وهو يقوم بإعداد "سجق"، وعلق على الفيديو قائلا: "سجق سعيد عليكوا"، حيث تمكن حلمى من إعداد طبق "السجق" بشكل جذاب من خلال وضعه على الفحم، وإضافة بعض المقادير أمامه، حتى تمكن فى النهاية من إعداده.

يذكر أن أحمد حلمى كان قد أشاد بمسلسل "البرنس"، عبر حسابه على "تويتر"، فقبل أيام قليلة من انتهاء المسلسل علق أحمد حلمى على حسابه قائلا: "مسلسل مشوق لدرجة إنى عاوز أشوف الحلقة الأخيرة دلوقتى"، وذلك في إشارة إلى أنه لا يستطيع الانتظار الحلقة الأخيرة.

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أثناء إعداد الطعام



أحمد حلمى



طبق السجق

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

وعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.