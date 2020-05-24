شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. تامر مرسى يعلن عن الاختيار 2 رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رجل الأعمال تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن جزء ثانى من مسلسل "الاختيار"، حيث كتب عبر حسابه على "فيس بوك"، "الاختيار 2" حصريا على شاشات المتحدة.. رمصان 2021.



تامر مرسى

مسلسل الاختيار، بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.