شكرا لقرائتكم خبر عن شيريهان تدعم رجاء الجداوى بصورة قديمة: كونى بخير يا أنيقة الفن المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة الكبيرة شيريهان عن تمنياتها بالشفاء للفنانة القديرة رجاء الجداوى، بعد إصابتها بفيروس كورونا. ونشرت شيريهان صورة قديمة مع رجاء، عبر حسابها الرسمى بتويتر، وقالت: "كوني بخير أرجوكي يا أنيقة الفن المصري.. قومي لنا جميعاً بالسلامة يا أم أميرة صغيرتي وحبيبتي وابنة قلبي، كوني بخير يا جدة روضة الجميلة.. انهضي يا أمي بمنتهى الخير والصحة والحب كعادتك.. انهضي حبيبتي كعادتك بمنتهى الإيمان والإرادة والصمود والقوة والعزيمة والفن الراقي.. يااارب".



شيريهان ورجاء الجداوى

وأصيبت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها فى الساعات الأولى من صباح اليوم إلى مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية، وقال مصدر طبى، بمستشفى أبو خليفة للجر الصحى بالإسماعيلية، لـ ”الخليج 365”، إن الفنانة رجاء الجداوى، وصلت إلى المستشفى فجر اليوم، وتم قياس درجة حرارتها، ووصلت إلى 37 درجة، أى انخفضت إلى درجتين ونصف، بعد وصولها المستشفى.

Advertisements

وأضاف المصدر الطبى، أن الفنانة رجاء الجداوى، تم حجزها فى الغرفة 212، فى الدور الثانى بالمستشفى، وهى غرفة عادية وحالتها لا تحتاج إلى عناية مركزة أو جهاز تنفس، مشيرًا إلى أن حالتها الصحية مستقرة تمامًا.

فيما قالت أميرة، ابنة الفنانة رجاء الجداوى، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنها فوجئت منذ يومين بارتفاع درجة حراراة والدتها 39.6 مئوية، وعلى الفور تم إجراء التحاليل المعملية، والتى اثبت إيجابية فيروس كورونا (كوفيد-19)، وعلى الفور أجرت اتصالات بوزيرة الصحة، والتى نصحتها بدخولها الحجر الصحى بمستشفى أبو خلفية بالإسماعيلية، بدلًا من المستشفيات الخاصة.

وأضافت أميرة، وهى الابنة الوحيدة للفنانة رجاء الجداوى، أنها أجرت تحليل "PCR" لفيروس كورونا، وأثبتت نتائج التحاليل سلبية إصابتها بكورونا، ومن المقرر أن تقوم بإعادة التحليل بعد أسبوع للتأكد من عدم إصابتها بكورونا، كونها مخالطة للفنانة رجاء الجداوى.

يذكر أن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى شاركت فى موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل" لعبة النسيان"، من بطولة دينا الشربينى، وتزوجت الفنانة القديرة، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة لا تعمل فى المجال الفنى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها رضوى.