شكرا لقرائتكم خبر عن فى أحضان الخيل.. نجوم هوليوود يقضون فترة الحجر المنزلى أبرزهم بيلا حديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى دائما نجوم ومشاهير العالم لقضاء أوقاتهم بشكل ممتع ومميز، خاصة فى ظل وجود أزمات عالمية مثل مانواجهه الآن كأزمة فيروس كورونا، وخلال فترة الحجر المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا " covid19 " الذي يهدد العالم، و من أكثر الطرق التي يجدها المشاهير مميزة ومسلية بالنسبة لهم خلال هذه الفترة هي الاستمتاع بوقتهم مع " الخيل "، وإلتقاط الصور التذكارية.

و من أبرز هؤلاء النجوم هي السوبرموديل الشهيرة بيلا حديد التي تفضل قضاء وقت الحجر بعيدا عن الشكل التقليدي الذي قد يصيبها بالملل فقررت أن تدلل الخيل و تلتقط معهم الصور و تلعب معهم .



قبلة بيلا حديد للحصان قبلة بيلا حديد للحصان

كذلك النجمة العالمية شانيا توين التي تعشق الخيل وتقضي أغلب وقتها في مزرعتها وسط الطبيعة و كل وسائل الترفيه التي تفضلها .



شانيا توين شانيا توين

في حين استطاعت النجمة العالمية آمندا سيفريد أن تكون صاحبة أجمل صورة " selfie " مع حصانها والذي تقضي معه الكثير من الوقت خلال الفترة الحالية .



امندا سيفريد امندا سيفريد

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أيضا النجمة العالمية كايلي كوكو من عشاق الخيل التي ظهرت بعدد كبير من الصور وهي تقبل حصانها ، وتضم أيضا قائمة النجوم العاشقين للخيل ويقضون معه وقتهم المميز خلال هذه الفترة كل من يولاندا حديد و ميلي بوبي براون و فيينا جيراردي و AJ Michalka ، و غيرهم الكثيرين .



AJ Michalka



شانيا توين



فيينا جيراردي



كايلي كوكو



ميلي بوبي براون