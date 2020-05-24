محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى: نشر الفنان أحمد فلوكس صورة تجمعه بالفنانة رجاء الجداوي، عبر حسابه على إنستجرام، وهو في سن الطفولة.

وعلق فلوكس على الصورة: "ربنا يشفيكي و يعافيكي يا أمي.. رجاء الجداوي كانت عز صديقة لأمي الله يرحمها وهي فعلا أمي.. ربنا بقومك بالسلامة يا رب".

وتأكد إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وتتواجد حاليا في مستشفى العزل بالإسماعيلية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بصورة في طفولته مع رجاء الجداوي.. فلوكس: "ربنا يشيفكي يا أمي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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