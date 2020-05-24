فيديو| أحمد حلمي شيف في العيد: " سجق سعيد عليكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى: احتفل الفنان أحمد حلمي مع جمهوره بمناسبة عيد الفطر، وهو يصنع إحدى الوجبات في حديقة منزله.

ونشر حملي فيديو عبر حسابه على إنستجرام، وهو يطبخ سجق، على الفحم.

وعلق حلمي: "سجق سعيد عليكم".

وشارك حلمي مؤخرا في حماية دعائية لإحدى شركات الاتصالات، بينما آخر أعماله الفنية فيلم خيال مآتة، مع منة شلبي، إخراج خالد مرعي.

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