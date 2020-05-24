روجينا عن "فدوى": "أنا وزاهر من نفس المدرسة.. واتصدمت لما عرفت إني هعمل دور تاجرة مخدرات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

قالت الفنانة روجينا، إنها لم تتوقع هذا النجاح لشخصية فدوى في مسلسل البرنس، لكن المخرج محمد سامي كان متوقعا ذلك بقوة.

وأضافت روجينا، في لقاء ببرنامج mbc trending، على mbc: "فدوى بتاخد من الدنيا، وعارفة أنها مفترية ومبسوطة بالافترا ده".

وعن نجاحها مع أحمد زاهر، قالت: "بينا تفاهم بالعينين، واحنا الاتنين من مدرسة المذكراة الجامدة".

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وأوضحت أن أصعب مشهد هو الذي جمعت فيه بين الرومانسية مع زوجها فتحي، والانتقام من أحد رجالها، مشيرة إلى أنها كانت سعيدة بعد الانتهاء منه.

ولفتت إلى أن سعدت حين طلب منها محمد سامي الانضمام إلى مسلسل البرنس، لكنها صدمت حينما عرفت أنه دور تاجرة مخدرات، وفدوى أثرت عليها منذ المذكراة، للدرجة التي أغضبت بناتها في المنزل.

وتابعت: "أحاول الهروب من شخصية فدوى، بس الناس تطلب مني أقول لزماتها طول الوقت".

واستطردت: "محمد رمضان حبيبي وربنا كارمنا مع بعض، في الأسطورة وأهلا رمضان والبرنس، والمساحات اللي الناس خدتها في العمل ثقة منه في نفسه، وهو كان يشتغل بسكة أداء هايلة، وبيدي مساحات هايلة للزملاء، ودايما داعم للناس، يمكن نجم تاني يرفض المساحات ديه للناس اللي حواليه، لكن رمضان لا".