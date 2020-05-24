"توقعت بحرب فيروسية".. معلومات عن "خيبتنا" لمحمد صبحي قبل عرضها الأول الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

يعرض في العاشرة مساءً على قناة "TeN" العرض الأول لمسرحية "خيبتنا" للفنان محمد صبحي.



وفيما يلي بعض المعلومات عن المسرحية..



- هي آخر مسرحية قدمها الفنان محمد صبحي، على مسرح مدينة سنبل.



- عرضت المسرحية في 5 عروض على مدار أكثر من سنتين.

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- مسرحية "خيبتنا" تأليف وإخراج وبطولة الفنان محمد صبحى وبطولة سماح السعيد بمشاركة ندى ماهر، وسميرة عبدالعزيز، كما يشارك فى بطولة المسرحية كل من الفنانات ميرنا زكري وعبير فاروق وربيعة رفيع والوجه الجديد حازم القاضي.



- تتناول المسرحية ما حدث ويحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين في العالم العربى والأمريكي، في قالب كوميدي غنائي استعراضى.

- يجسد في المسرحية الفنان محمد صبحى شخصية الدكتور "يائس" العالم فى علم الجينات.



- قال الفنان محمد صبحي، في لقاء ببرنامج "القاهرة الآن" إنه توقع بوقوع حرب فيروسية في المسرحية، قبل ظهور كورونا.