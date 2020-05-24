محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
نشر الطفل آدم وهدان، الذي قدم دور يحيى في مسلسل لعبة النسيان، بطولة دينا الشربيني، فيديو ليطمئن الجميع عليه بعد إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد.
وقال آدم في الفيديو: "بشكر كل اللي بيسألوا عليا، أنا كويس أهو، وألف سلامة على ماما زوزو، أنا عرفت أنها بقت أحسن".
وقدم آدم دور "يحيى أو يايا" وهو ابن دينا الشربيني وأحمد صفوت، ودائما ما كانت تجمعه مشاهد بالفنانة رجاء الجداوي، إذ إنها مسؤولة عن الاهتمام به داخل القصر.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| طفل "لعبة النسيان" يكشف عن حالته الصحية بعد إصابة رجاء الجداوي بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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