محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
نشرت الفنانة جميلة عوض فيديو عبر حسابها على إنستجرام، توجه به تهنئة لجمهورها بمناسبة عيد الفطر.
وقالت عوض في الفيديو، على طريقة نجلاء "دنيا ماهر" في مسلسل بـ"100وش": "دلوقتي يا جماعة، ولا حد جابلي كحك، ولا أداني عيدية، هو أكمني لا ليا قريب ولا حبيب ولا غريب يسأل فيا، يلا كل سنة وإنتم طيبين".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة جميلة هو فيلم بنات ثانوي، فيما تشارك في إحدى قصص مسلسل "إلا أنا"، الذي عرض منه قصتان قبل شهر رمضان.
كانت هذه تفاصيل خبر على طريقة نجلاء في "بـ100 وش".. جميلة عوض تهنئ جمهورها بالعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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