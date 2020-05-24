زوجة محمد رمضان تتصدر "جوجل" لهذا السبب

تصدرت زوجة الفنان محمد رمضان، محركات البحث جوجل، أن نشر زوجها صورة عائلية بجانب أبنائه الثلاثة، احتفالا بعيد ميلاده.

وكان محمد رمضان قد قام بنشر الصورة عبر حسابه على "إنستجرام" ، معلقا عليها "عيد ميلادي، مع عائلتي

الحبيبة".وعلق شقيقه محمود رمضان: "الله يحفظكم يا غاليين".

يشار إلى أن الفنان محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده الـ33، إذ إنه من مواليد 23 مايو 1988.