طارق سويد: "بتخلو البسمة ساعات عوجي"

ميرنا وليد - بيروت - عبّر الكاتب والممثل اللبناني ​طارق سويد​ عن سعادته بالتعليقات الإيجابية التي يتلقاها، مبينا اهميتها بالنسبة اليه.

وكتب طارق على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "يمكن انتو بتفكرو انو بتكتبولي كلمة حلوة بقراها و بمشي، بدي تعرفو انو بتخلو البسمة ساعات عوجي.. قديه حلو انو كتار منكن ما بعرفن، و هالطاقة و الحب اللي بتبعتولي ياهن كل يوم بيوصلو عنص قلبي و بيعطوني شعور و لا احلى.. بحبكن يا جماعة".

الجدير ذكره ان طارق سويد نشر مؤخرا مشهدا من مسلسل "بالقلب" على صفحته الخاصة، ملخصه ان الليل لا يخوّف بل الناس السيئين هم المخيفون، ومن الضروري ان يكون الشخص بشعا مثلهم كي لا يستطيعون التغلب عليه.

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