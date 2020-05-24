حبيبة شاتاي أولسوي تتزوج بشخص آخر بعد قراره الإعتراف بحبه لها

ميرنا وليد - بيروت - افادت وسائل اعلام تركية ان النجمة التركية ​بينار دينيز​ رشحتها احدى الشركات المنتجة لمشاركة الممثل التركي ​شاتاي اولوسوي​ بطولة مسلسل جديد بعنوان "​متحف البراءة​"، الذي يتحدث عن قصة حب مستحيلة لرجل اعمال يدعى كمال يقع بحب فتاة تعمل بائعه في متجره ، تتطور الأحداث ويحاول انكار هذا الحب لمدة، الا انه عندما يقرر أن يعترف لها بحبه سينصدم بزواجها من رجل آخر.

الجدير ذكره ان بينار دينيز قررت مؤخرا فسخ عقدها والانسحاب من مسلسل "الملك" للنجم التركي اوزجان دينيز دون معرفة الأسباب.

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