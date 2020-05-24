ميرنا وليد - بيروت - اشادت الإعلامية المصرية ​ريهام سعيد​ بأداء صديقتها الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​ في مسلسل "​ونحب تاني ليه​".

ونشرت سعيد محادثة بينهما على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي كشفت من خلالها انها شاهدت المسلسل أكثر من 20 مرة اذ استمدت منه جرعات أمل بعد اكتشافها خداع الناس لها.

وعلّقت ريهام سعيد على صورة المحادثة بالقول: "ياسمين عبد العزيز بعد ما بعت لك على الواتس قررت أشكرك قدام كل الناس ‏الظاهر إن في فعلا في سبب إن احنا نرجع نحب كل حاجة تاني، شكرا لكل فريق العمل الي أبدع بجد".‏

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كانت هذه تفاصيل خبر ريهام سعيد: "نفسيتي في الأرض والناس طلعت كلها ندلة"-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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