شاهدوا شبيهة توبا بويوكستون العربية...لن تستطيعوا التفريق بينهما-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شبيهة الممثلة التركية توبا بويوكستون هي عربية سعودية تدعى نورة العقيلي وهي كاتبة سعودية شابة تعيش في الولايات المتحدة الأميركية، في الفترة الأخيرة نالت شهرة واسعة وانتشرت صورها كثيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعقدت مقارنات بينها وبين توبا.
وقد لاحظ الكثيرون من صورها أنها تعمدت الإستفادة من هذا الشبه حيث أنها إعتمدت ذات قصة الشعر ووضعت عدسات لاصقة شبيهة للون عينيّ توبا.
واللافت في الأمر أن هذا الشبه فتح أبواب الشهرة أمام العقيلي حيث تحدثت بعض التقارير عن تلقيها عروضاً للتمثيل والمشاركة في حملات دعائية.
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