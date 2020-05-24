سامح حسين يحضّر كعك العيد برفقة ابنتيه-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري ​سامح حسين​ فيديو له برفقة ابنتيه من المطبخ وأمامه مقادير تحضير كعك العيد، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق سامح على الفيديو قائلا: "كل سنة وانتوا طيبين.. احنا قررنا السنادي إن احنا نعمل كحك العيد في البيت ومعاكم مريم وفاطمة والمدام هي اللي بتصور"، ليقوم بعدها بتحضير كعك العيد.

الجدير ذكره ان سامح حسين شارك مؤخرا بمسرحية "المتفائل" من بطولة سهر الصايغ ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، الفنان مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي.

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