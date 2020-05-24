هيثم شاكر يطرح كليب "لحقتيني"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - اصدر الفنان المصري ​هيثم شاكر​ فيديو كليب أغنيته الجديدة "​لحقتيني​"، وذلك على قناته الرسمية على يوتيوب.

اغنية "لحقتيني" ألحان محمد يحيي، توزيع أحمد ابراهيم، مكساج/ماستر محمد صقر.

الجدير ذكره ان هيثم شاكر كان قد طرح مؤخرا أغنية تتر مسلسله الرمضاني "حب عمري"، وهي بعنوان "عمري"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان رامي جمال، توزيع وميكساج وديجتال ماستر أحمد إبراهيم، وغيتار مصطفى أصلان.

المسلسل تدور أحداثه في إطار رومانسي، حول قصة حب كبيرة تجمع هيثم شاكر والممثلة المصرية سهر الصايغ.

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