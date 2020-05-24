إليكم أسماء الممثلات التركيات الأفضل خلال السنوات الأخيرة

ميرنا وليد - بيروت - صنّف احد المواقع التركية الممثلات التركيات الأفضل خلال السنوات الأخيرة في تركيا، فاحتلت المركز الأول النجمة ​هازال كايا​، والمركز الثاني النجمة ​نسليهان أتاغول​، فيما المركز الثالث كان من نصيب النجمة ​ديميت أوزديمير​.

وكان كشف التركي عزت بينتو رئيس احدى شركات ترويج وبيع المسلسلات التركية مؤخرا، عن أكثر الاسماء المطلوبة حول العالم لمشاهدتها، وهم: "انجين اكيوريك، خالد ارغينتش، بيرين سات، جانسو ديري، بيرجوزار كوريل، كيفانش تاتليتوغ، توبا بيوكستون، بوراك اوزجيفيت، كنان اميرزالي اوغلو، وهازال كايا‬"، الا ان اسم النجمة التركية نسليهان أتاغول غاب من القائمة.

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