أصالة تعلّق على أغنيتها الأخيرة في نهاية "الإختيار"

ميرنا وليد - بيروت - شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "الاختيار"، بطولة الممثل المصري ​أمير كرارة​، تعاون الفنانة السورية ​أصالة​ مع الشاعر الغنائي محمد البوغة، في الأغنية الوطنية "سلام سلام" وهي إهداء لروح شهداء الجيش المصري.

وعلّقت أصالة عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي على هذا التعامل قائلة: "تشرّفت اليوم وكثيرا سَعدتّ باختيار صوتي ليكون في ختام هذا العمل العظيم الّذي يجسّد تفاصيل حياة الأبطال العِظام، وقدّ كان لجميع الحكايا أكبر أثرٍ في وجداننا، حياتهم كانت فداء لحياتنا، وهذا الشّرف لا يناله إلّا أحبّاء الله".

يشار الى أن أغنية "سلام سلام" من كلمات محمد البوغة، ألحان وتوزيع شادي السعيد وتقول كلمات الأغنية: "سلام على من يجوب السماء مع الصالحين مع الأتقياء نداه الإله فلبى النداء Advertisements سلام على من حباه السلام بفردوسه ومسك الختام"

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