صورة: السيدة حسناء إلى جانب الشيخ بهاء الحريري يوجهان معايدة بمناسبة عيد الفطر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 مايو 2020 10:17 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 مايو 2020 10:17 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

امور عدة ملفتة في الصورة العائلية التي اختارتها السيّدة حسناء لمعايدة متابعيها، منها فرحة ولديها التي تعكس فرحة جميع الاولاد بالعيد، وجمع السيدة حسناء كالعادة البساطة والاناقة والاحتشام في مظهرها،

فهي دائماً تكسر الصورة النمطية لمعظم سيدات اليوم اللواتي يلجأن الى المبالغة بالمكياج واللباس حيث يعتقدن ان ذلك محور الجمال،

فمن خلال صورها تثبت السيّدة حسناء ان جمال المرأة يكمن في بقائها على طبيعتها، كما ان تناسق الوان الصورة لم يأت من عبث بل من ذوق رفيع واهتمام بأدق التفاصيل من قبل زوجة رجل الاعمال.

Advertisements

وكالعادة انهالت عليها المباركات من متابعيها حيث تمنى الجميع لها ولعائلتها دوام الصحة والخير والنجاح.

وكانت السيّدة حسناء نشرت معايدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وقد أرفقتها بصورة تجمعها مع زوجها وابنتها شهد حيث كتبت “رمضان كريم من عائلتي لكم”.

تحرص السيّدة الحريري على تهنئة متابعيها بالايام المميزة، كما تحرص على مشاركتهم بين الحين والآخر بصور تعكس لحظة جميلة في حياة عائلة شخصية استثنائية، وتلقى دائماً ردود فعل جميلة حيث ينهال رواد مواقع التواصل الإجتماعي “انستغرام” و”فايسبوك” و”تويتر” بالثناء والتعبير عن اعجباهم بالسيّدة الحريري، وبذوقها الرفيع وبحالة الحب والانسجام التي تجمعها بزوجها الشيخ بهاء الحريري.