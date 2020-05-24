الأمير هاري وميغان ماركل يعانيان من الديون المتراكمة!

منذ خروج الأمير هاري وزوجته ميجان من القصر الملكي وهو يواجه الكثير من الصعاب، كما يعاني من ديون للضرائب، فهو مطالب بسداد حوالي 18000 جنيه إسترليني شهريًا لسداد ضرائب قدرها 2.4 مليون جنيه إسترليني، بسبب منزله في وندسور.

قبل أن يسير الأمير وزوجته نحو قرارهما بالتنازل عن واجباتهما الملكية والخروج من العائلة المالكة بدون ألقاب وغيرها، كانا قد أعدا منزلًا خاصا بهما في منطقة ريفية بعيدًا عن القصر الملكي، وقد أنفقا عليه الكثير من الأموال، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وتم تجديد Frogmore Cottage وقد بلغت تكلفة التجديد 2.4 مليون جنيه استرليني، حيث تم تشكيل المنزل الريفي من جديد، واستبدال العوارض والأرضيات وأنظمة المياه والغاز، واختارت ميجان طلاءًا نباتيًا صديقًا للبيئة وخاليًا من السموم للجدران.

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وبعد كل هذه التكلفة الباهظة لم يمضى الزوجين سوى أسبوعين فقط، في ما كان من المفترض أن يصبح محل إقامتهم الدائمة، ولكن بعد الخروج من العائلة والتخلي عن الواجبات من المفترض أن يستغرق دوق ودوقة ساسكس أكثر من 11 عامًا لسداد مبلغ تجهيز المنزل وإيجاره.

وعندما استقالوا تعهد هاري بسداد الأموال، فقد اتفقا على صفقة الإيجار زائد أعلى من سعر السوق ، للحفاظ على Frogmore كقاعدة رسمية لهم في المملكة المتحدة.

وقد انتقل الثنائي منذ أيام إلى فيلا هوليوود بـ 14.5 مليون جنيه استرليني ، 12 سريرًا ، والتي تم إقراضها لهم من قبل الممثل تايلر بيري.