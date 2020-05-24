بكلمات مؤثرة عايدت مايا دياب شقيقتها

عايدت الفنانة اللبنانية مايا دياب شقيقتها غرايس لمناسبة عيد ميلادها بكلمات مؤثرة، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعهما وعلّقت :"اليوم مش بس عيدك، متل هاليوم صار عندي أخت ورفيقة وسند وتغيرت كل حياتي بوجودك.. قد ما احكي عنك قليل اسمحيلي اشكرك ع كل لحظة كنتي فيها حدي ودعمتيني وما تركتيني بشكر الله ع نعمة وجودك بحياتي وبتنمنالك الصحة وتحققي كل شي بتتمني عقبال المية لأختي وحبيبة قلبي غرايس ".

وكانت أعلنت ماياعن حفلها بمناسبة عيد الفطر يوم الثلاثين من مايو/أيار عبر حسابها على "يوتيوب" كما فعلت في المرات السابقة.

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وبحسب معلومات "سيدتي" مايا ستطلق أغنية جديدة خلال الحفل، وستقوم بتأديتها لأول مرة مباشرة مع فرقتها الموسيقية، وبعدها ستصبح متوفرة على قناة مايا، لتضمها في وقت لاحق إلى ألبومها الجديد الذي ستستكمله بعد الانتهاء من أزمة كوفيد 19.

وأشارت المصادر إلى أن "الحفل الثالث الذي ستحييه مايا لها ضمن فترة الحجر المنزلي لن يكون مشابهاً للحفل الذي استخدمت فيه تقنية الـ 360 درجة، وستتركه مفاجأة للجمهور.

الأغنية التي ستصدرها مايا هي باللهجة المصرية من كلمات الشاعر المصري أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد .

وكانت مايا نشرت صورة لها من العام 2019 أرفقتها بتعليق تتمنى فيه انتهاء العام 2020 الذي يعتبر من أكثر الأعوام السيئة على البشرية وقالت "هالصورة بآخر أيام ال ٢٠١٩ وقت كنا نقول انو ال ٢٠١٩ انشالله تروح وتجي ال ٢٠٢٠، ويا ريتها ما إجت