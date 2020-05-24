ابنة رجاء الجداوي تناشد الناس للدعاء لوالدتها وتكشف تفاصيل اصابتها بفيروس كورونا

طلبت أميرة ابنة الفنانة رجاء الجداوى، من جميع محبيها الدعاء لوالدتها بتجاوز أزمة إصابتها بفيروس كورونا، وأكدت في تصريحات خاصة ل "سيدتي نت" أن والدتها فوجئت فجر أمس بارتفاع شديد في درجة الحرارة والتي تخطت الـ39 مئوية، وأن الأسرة قررت على الفور بإجراء تحاليل مسحة الـPCR.

اضافت إن والدتها لم تظهر عليها أعراض فيروس كورونا، ولكن ارتفعت حرارتها بشدة، وبعد فحص الرئة تبين وجود بعض الالتهابات فخضعت لفحص الفيروس وظهرت نتيجة العينة إيجابية، وعلى الفور تم التواصل مع وزارة الصحة واستجابت وزيرة الصحة هالة زايد سريعا وأمرت بإرسال سيارة إسعاف مجهزة بكل المعدات لنقلها إلى مستشفى عزل أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية للخضوع لبرتوكول العلاج ومتابعة الحالة الصحية مع عزل جميع المخالطين.

وكشفت وزارة الصحة المصرية عن ورود إشارة لمستشفى عزل أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية تفيد بإصابة الفنانة رجاء الجداوي بوباء كورونا المستجد، وعلى الفور تم تخصيص جناح VIP لاستقبالها ملحق به غرفة عناية مركزة تحسباً لأي تدهور في حالتها الصحية بسبب كُبر سنها.

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وحول استدعاء زملاء النجمة رجاء الجداوي في مسلسل "لعبة النسيان" ومن بينهم دينا الشربيني وإنجي المقدم وأحمد داود ومحمود قابيل، للخضوع للفحص باعتبارهم مخالطين لحالة إيجابية، أكد مصدر من وزارة الصحة أنه تم التأكد من تواجد طبيب دائم الإشراف على حالى المتواجدين بموقع التصوير، تولى قياس ضغط الدم والحرارة باستمرار، بالإضافة إلى التعقيم المستمر قبل وبعد كل مشهد.

وشاركت الجداوي في السباق الرمضاني الذي انتهى أمس، بمسلسل “لعبة النسيان”، بطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، محمود قابيل، أحمد صفوت، علي قاسم، هديل حسن، أسماء جلال، هنا داوود، حسن مالك، أسماء أبو اليزيد، الطفل آدم وهدان، إنجي المقدم، وإخراج أحمد شفيق، وتأليف تامر حبيب.