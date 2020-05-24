جان يمان عن تقليده لـ كيفانش تاتليتوغ: لا أحد يشبهني ولن أردّ على سخافاتكم

ظهر الممثل التركي جان يامان صورة جديدة له يشبه فيها زميله كيفانش تاتليتوغ بشكل كبير، ما جعل البعض يتهمونه بتقليده وأنه يعاني من عقدته كونه هاجمه كثيرًا من قبل وحاول أكثر من مرة التقليل من حجم اسمه ونجاحاته.

الصور فعلًا تظهر جان بملامح مطابقة لـ كيفانش عن بعد، لكن ربما ألتُقطت من زاوية مختلفة، وتحت الشمس أظهرته أشقر كزميله.

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جان غيّر مظهره الخارجي بعدما أدى خدمته العسكرية، فاضطر لحلق شعره الطويل الذي عرفه به المشاهدون عبر مسلسل "الطائر المبكر".

النجم الشاب رد على كل من اتهمه بتقليد كيفانش: "لا أحد يشبهني ولا أشبه أحدًا، أنا شاب مميز".

تابع: "هذه السخافات لن أعقّب عليها، ولن أرد على التفاهات التي ينشرها بعضكم".