هيفاء وهبي تحتفل بـ عيد الفطر بصورة بالحجاب ومن توقيع بسام فتوح

احتفلت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، بعيد الفطر المبارك، ووجهت رسالة إلى جمهورها هنأتهم من خلالها، وأرفقتها بصورة حديثة لها ظهرت فيها بالحجاب

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علقت هيفا على الصورة قائلة: “العيد فرحة لا تكتمل إلا بوجودكم، عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير".

الصورة التينشرتها هيفاء من تصوير ربيع طنوس وتميزت بمكياج زهري من توقيع خبير التجميل بسام فتوح.

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