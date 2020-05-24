عمرو دياب ودينا الشربيني في دائرة الخطر بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا!

كتب امير فتحي في الأحد 24 مايو 2020 09:57 مساءً - سادت حالة من الذعر والرعب نجوما وعاملين مصريين في مسلسل “لعبة النسيان”، الذى عرضت آخر حلقاته أمس في موسم رمضان المنصرم، وذلك بعد التأكد من إصابة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، ونقلها للعزل الصحي.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن حالة الخوف ظهرت لدى صناع المسلسل ، لاسيما أن أغلب ممثلين العمل خالطوا الجداوي في فترات التصوير وتعاملت معهم، فضلا عن التعامل مع المساعدة الخاصة بها، وعدد كبير الفنانين .

كما أن خطر العدوى بهذا الفيروس يهدد الفنان عمرو دياب بقوة ويرجع هذا إلى أن دينا الشربيني قد خالطت رجاء الجداوي منذ يومين داخل كواليس تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل لعبة النسيان.

وكان مسلسل “لعبة النسيان قد” انتهى تصويره منذ 5 أيام فقط، وهو ما يجعل جميع الممثلين يشعرون حالياُ بحالة توتر كبيرة، خاصة أنه من المفترض أن يخضع فريق العمل لفحوصات للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض.

وكان اخر ظهور للفنانة رجاء الجداوي في صورة مع فريق عمل مسلسل “لعبة النسيان” نشرتها عبر حسابها على انستغرام.