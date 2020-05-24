كتب امير فتحي في الأحد 24 مايو 2020 09:57 مساءً - فاجأت الفنانة البحرينية هيفاء حسين متابعيها بمعاديهم بطريقة مميزة بالكشف عن وجه توأمها سلطان وجواهر.
فقد نشرت هيفاء حسين صورة جديدة لها، عبر حسابها على انستغرام، مع زوجها الفنان حبيب غلوم وتوأمها سلطان وجواهر وعلقت كاتبة: “قولوا ما شاء الله كل عام وانتوا بخير وعساكم من عوادة” مع هاشتاغ باسم توأمها “جواهر حبيب غلوم” و”سلطان حبيب غلوم”.
يذكر ان هيفاء حسين تزوجت مرتان وكان زوجها الأول هو والد ابنها «سعد» ولكنهما انفصلا بعد ذلك، وفي عام 2010 أعلن عن زواجها من الفنان حبيب غلوم وقد رزقا مؤخرا بتوأمهما “سلطان وجواهر”.
كانت هذه تفاصيل خبر هيفاء حسين مع زوجها وتوأمها بمناسبة العيد: “قولوا ما شاء الله”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.