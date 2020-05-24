هيفاء حسين مع زوجها وتوأمها بمناسبة العيد: “قولوا ما شاء الله”!

كتب امير فتحي في الأحد 24 مايو 2020 09:57 مساءً - فاجأت الفنانة البحرينية هيفاء حسين متابعيها بمعاديهم بطريقة مميزة بالكشف عن وجه توأمها سلطان وجواهر.

فقد نشرت هيفاء حسين صورة جديدة لها، عبر حسابها على انستغرام، مع زوجها الفنان حبيب غلوم وتوأمها سلطان وجواهر وعلقت كاتبة: “قولوا ما شاء الله كل عام وانتوا بخير وعساكم من عوادة” مع هاشتاغ باسم توأمها “جواهر حبيب غلوم” و”سلطان حبيب غلوم”.

يذكر ان هيفاء حسين تزوجت مرتان وكان زوجها الأول هو والد ابنها «سعد» ولكنهما انفصلا بعد ذلك، وفي عام 2010 أعلن عن زواجها من الفنان حبيب غلوم وقد رزقا مؤخرا بتوأمهما “سلطان وجواهر”.