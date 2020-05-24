“اللي فات مات” هدية خالد سليم لجمهوره في العيد

أطلق الفنان خالد سليم كليب أغنيته الجديدة “اللي فات مات” على يوتيوب الخاص به وقد تمّ التصوير في لبنان.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، ميكس وماسترينج أمير محروس، وإخراج ريشا سركيس. وكان من المفترض طرحه قبل شهر رمضان ولكن تم تأجيله بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتعد أغنية “اللي فات مات” أولى أغنيات خالد سليم التي يطلقها في عام 2020، حيث إنها ضمن أكثر من أغنية سينجل ينوي طرحها على مدار السنة، حيث يحضر لأغنية أخرى بعنوان “عشمني” من كلمات هشام صادق وألحان مدين وتوزيع احمد عادل، ومقرر أن يصورها على طريقة الفيديو كليب أيضاً خلال الفترة المقبلة.