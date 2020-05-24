وائل جسار: لهذا السبب أبكتني نادين نجيم؛ لا زياد برجي ولا غيره يعلّمني ماذا أقول

صوّر الفنّان اللبناني وائل جسّار أغنيته الجديدة “ما تغبش ثواني” على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع وليد شراقي ومن انتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز. سكاي نيوز عربيّة رافقته في كواليس التصوير وسألته عن العمل الجديد.

وائل تحدّث أيضاً لسكاي نيوز عربيّة عن السبب الذي جعل الممثّلة اللبنانية نادين نجيم تبكيه، وكذلك عن فكرة تقبّله للفنّان محمد رمضان كزميل له في الغناء، وأبدى إنطباعه بفكرة أن يشاركه بدويتو غنائي، مؤكّداً بأنّ رمضان لا يمكن أن يؤدّي لونه الغنائيّ، كما أنّه ليس وارداً بالنسبة له أن يؤدّي نفس لون محمد رمضان في الغناء.

وردّ جسّار عبر سكاي نيوز عربيّة على تصريحات الفنّان اللبناني زياد برجي الذي إنتقد تصريحاته السابقة بشأن الفنّان جورج وسّوف، فأكّد وائل بأن لا زياد ولا غيره يعلّمه كيف يتكلّم، ودعا الجميع إلى عدم المزايدة عليه في محبّة أبو وديع.