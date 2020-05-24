ورد الخال تصدم متابعيها… مرتين

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May 24, 2020
في الساعات الماضية، نشرت الممثلة اللبنانية ورد الخال صورة لها وهي تغطي جسدها بشرشف أبيض اللون، وبعد ان تعرضت لانتقادات عادت ونشرت صورة أخرى بنفس اللوك ولكن من زاوية مختلف.
ويبدو ان بعض التعليقات قد أزعجت ورد، فكتبت معلقة: “في عالم المادة والمواد، الودّ الى زوال… (صورة ثانية بالشرشف الى كل “اللي مش عاجبو”.. ما أجمل هذا الشرشف، أجمل من أي فستان وحتى محتشم اكثر من أي فستان”. وختمت قائلة: “رح ضل ادعس وامشي”.
تتمتع ورد بجرأة في قول كل شيء دون تردد وهذا ليس بجديد عليها فقد صوبت منذ أيام سهامها حول الدخلاء على مهنة التمثيل، ودائماً ما تسلط الضوء على أمور اجتماعية وسياسية واقتصادية.
نذكر ان شركة الانتاج مروى غروب كانت قد أعلنت عن عدم متابعة تصوير مسلسل “عشيق اميّ” بطولة ورد الخال، خالد القيش وذلك بسبب تواجد الأخير في دبي ولاستحالة حضوره في الظرف الراهن بسبب اغلاق المجال الجوي بين لبنان ودبي للحدّ من انتشار فيروس كورونا. على ان تستكمل الشركة التصوير فور عودة الحياة الى طبيعتها. المسلسل كتابة رازي وردي، اخراج كنان اسكندراني، بطولة ورد الخال، خالد القيش، وسام صباغ، اسعد رشدان، ماريبل طربيه، يمنى شري، جويل الفرن، جناح فاخوري، ريموند عازار، بيدرو طايع، جوزف حويك وغيرهم.
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