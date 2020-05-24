هل تعيش سمية الخشاب قصة حب جديدة؟

May 24, 2020
أثارت الفنانة سمية الخشاب الجدل بعد نشر صورة لها وهي ترتدي خاتم زواج وذلك عبر حسابها على انستغرام، حيث أثارت هذه الصورة التساؤلات حول زواجها للمرة الرابعة.
إلا ان سمية نفت الموضوع وردّت “ما اتجوزتش والله مجرد خاتم عادي ياجماعة”.
فهل تعيش سمية الخشاب قصة حب جديدة أو ان كل الموضوع مجرد إشاعة؟
نذكر ان سمية الخشاب تزوجت ثلاث مرات، آخرها من الفنان أحمد سعد الذي انفصل عنها في عام 2019.
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