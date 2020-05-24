تطور جديد في حالة رجاء الجداوي الصحية بعد إصابتها بكورونا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدت الحالة الصحية للفنانة المصرية رجاء الجداوي تطورًا جديدة وذلك عقب إصابتها بفيروس كورونا، حيث خرجت من غرفة العناية المركزة وتتواجد حاليًا في غرفة عادية، ويتابع وضعها الصحي الفريق الطبي المعالج.

وشاركت الفنانة المصرية نشوى مصطفى منشورًا مع جمهورها عبر "فيسبوك" طمأنت فيها جمهور رجاء الجداوي على حالتها الصحية، فكتبت قائلًة: "منقول من صديقى هشام سليمان، الحمد لله مدام رجاء الجداوى صحتها تحسنت والحمد لله فى غرفة عادية مش عناية مركزة وبإذن الله ربنا حيعافيها وتبقى زى الفل — الحمد لله والشكر لله".

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بينما أكد الكاتب أكرم السعدني نجل الكاتب محمود السعدني شقيق الفنان صلاح السعدني في منشور له عبر حسابه على "فيسبوك" أنه اتصل بالفنانة رجاء الجداول وطمأنته على حالتها الصحية فكتب قائلًا: "حبيبه الدنيا كلها رجوووء كلمتني هي بخير ولله الحمد ربنا يحفظك يا اطيب الناس واوفي الاصحاب".

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وشهدت منصات التواصل الاجتماعي حملة تضامنية مع رجاء الجداوي حيث تم تدشين وسم #رجاء_الجداوي حتى تصدر قائمة الأعلى تداولًا إذْ ترك محبوها رسائل دعم للنجاة من هذا الفيروس المميت بينما كتب العديد من محبيها منشورات دعوا فيها بالشفاء العاجل لها.

وكتبت ياسمين شاهين قائلًة: "حضرتك عرفه كويس غلاوتك وحبك عندي قد ايه ربنا يقومك بالف سلامة ويطمنا عليكي يا رب"، بينما كتبت مي الهواري قائلًة: "ربنا يشفي حضرتك و يقومك بالسلامة يا مدام".

وأضافت سالي سيد: "ربنا يشفيكي يا ست الكل بحبك وهتقومي منها احسن من الاول كمان ان شاء الله قادر ربنا علي كل شئ"، وأردف أشرف فايق قائلًا: "مع جوجو حبيبتي عيدك سعيد وربنا يعطيكي الصحة وطول العمر أدعوا لها معايا".

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أما الفنانة المصرية شهيرة فكتبت قائلًة: "والله من أمبارح ولا عارفة انام ربنا يشفيكي يارجاء يارب ويرفع عنك كل سوء قادر ياكريم وترجعي بيتك بألف سلامه قريب بإذنه ورحمته ارجو الدعاء لها بالشفاء العاجل إن شاء الله".

وصدمت ابنة الممثلة القديرة رجاء الجداوي الجمهور عندما أعلنت عن إصابة والدتها بفيروس كورونا، ودخولها على إثره إلى مستشفى في محافظة الإسماعلية.

وقالت أميرة مختار لوسائل الاعلام إنها فوجئت فجر أمس السبت بارتفاع شديد فى درجة حرارة والدتها تخطت الـ39 مئوية، وقامت على الفور بإجراء تحاليل لوالدتها، وكانت النتيجة إيجابية.

وطالبت أميرة جميع المصريين بالدعاء لوالدتها حتى تخرج من هذه الأزمة المفاجئة التي لحقت بها، مشيرةً إلى أن والدتها الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي متماسكة ولديها ثقة كبيرة في الله، وأنه سينجيها من هذا الفيروس اللعين.

يذكر أنَّ رجاء الجداوي كانت تصور مشاهدها في "لعبة النسيان" قبل ثلاثة أيام فقط، ونشرت صورة تجمعها بفريق وأبطال المسلسل عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام معلنة الانتهاء من تصوير المسلسل وعلقت عليها " مبروك لكل فريق العمل...الف الحمدلله والشكر... فركش".