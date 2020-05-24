وسام حنا: كنت أتمنى أن أصبح راهبا.. وصفاء سلطان كتلة من المواهب

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتقد الفنان اللبناني وسام حنا، طريقة عرض شارة مسلسل "سر" معتبراً أن ترتيب الأسماء لم يتم بشكل صحيح، رافضاً أن يتحدث بالتفاصيل ومكتفياً بوصف ما حدث بأنه أمور تمت في الخفاء وذلك عبر إطلالته مع الفنان سيف سبيعي في برنامج "انستا شو".

وحول انتشار جائحة فيروس كورونا والإجراءات الصحية والاحترازية التي يتبعها، قال حنا إنه من الأشخاص الذين يتأقلمون بسرعة مع أية ظروف، مضيفاً أنه كان على علم مسبق أن الأمور ستصبح أكثر سوءا ولذلك ذهب إلى المكان الذي يشعر فيه بالراحة وهو الطبيعة، حيث أعدّ بنفسه مزرعة جميلة ليقضي فيها وقت الحجر الصحي، ولذلك فهو يعتبر بأن الحجر الصحي من أجمل الأيام التي يقضيها في حياته.

الحياة الشخصية والاجتماعية

وفيما يخص حياته الشخصية أوضح أنه تربى في الدير وكان يحلم أن يصبح راهباً، إذ قال: "إن الرب اختار لي طريقا آخر وأنا راض عن نصيبي"، مشيراً إلى أنه حساس بالأمور الإيمانية والروحانية أكثر من غيره، ويعتبر نفسه من الأشخاص المدافعين عن رجال الدين.

ووضح حنا بأنه درس في كليه الحقوق وعاش ضمن عائلة متواضعة نوعاً ما، وتخرج من الجامعة اللبنانية وكان من أوائل دفعته ثم ذهب للتدرب بمكتب محاماة، وقرر صاحب المكتب أن يعطيه 300 ألف ليرة في الشهر وهو مبلغ زهيد جداً، مضيفاً أنه في ذلك الوقت عُرض عليه عقد مع إحدى شركات ماركات الألبسة وكان السعر خياليا، وعندما أجرى مقارنة بين هذين العرضين في السعر اختار الأكثر لأن الإنسان في النهاية يريد أن يعيش ويأكل.

وحول تتويجه في عام 2005 بلقب ملك جمال لبنان قال حنا إن الفنانين يعتبرون هذا اللقب بالنسبة للممثل هو "وصمة عار في عالم التمثيل"، مشيراً إلى أنه فخور بأي مرحلة مر بها في حياته، معتبراً كل مرحلة عمرية هي إنجاز خاص بحد ذاته.

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وكشف حنا بأنه يرسم كثيراً ولديه مشغله ومعرضه الخاص به، وهو يحب الرسم منذ أن كان طفلاً وأصبح يرسم على لوحات كبيرة في شبابه مشيراً إلى أن رسمه كهواية وليس كمهنة أو لكي يبيع اللوحات.

قسمة حب

وفيما يخص مشاركته في مسلسل "قسمة حب" كبديل عن الفنان معتصم النهار، قال حنا إنه لا يندم أبداً على هذه المشاركة كون المسلسل لم يحصد نسبة مشاهدة عالية بل على العكس اعتبر حنا أن تجربته مع الفنانة صفاء سلطان من أجمل تجارب حياته المهنية، قائلاً بإنه استفاد منها كثيراً لأنها عبارة عن كتلة من المواهب وكانت تعمل على خلق أجواء جميلة جداً أثناء التصوير.

وحول بعض التفاصيل بين حنا أن الفنان اللبناني يوسف الخال غير موفق في انتقاء الشخصيات التي يؤديها، كما أشار إلى أنه أحب تجربته في التمثيل مع الفنانة صفاء سلطان أكثر من نظيرتها نادين نسيب نجيب، واعتبر أن جيسي عبدو أقرب ممثلة صديقة بالنسبة له.