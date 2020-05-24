شكرا لقرائتكم خبر عن منى الشاذلى تؤدى رقصة مع أبطال "خيانة عهد" داخل ستوديو "معكم" على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك أبطال مسلسل "خيانة عهد" فيديو على "تيك توك"، أثناء كواليس تصوير حلقة من برنامج "معكم"، حيث شاركتهم الإعلامية منى الشاذلى، والتى أدت الرقصة مع كافة أبطال العمل، وهم يسرا وخالد سرحان وخالد أنور وتيام قمر وبيومى فؤاد وعبير صبرى، حيث نشرت منى الشاذلى عبر حسابها على إنستجرام قائلة: "استنونا الخميس والجمعة مع أبطال مسلسل خيانة عهد مع منى الشاذلى"، وقد حقق المسلسل نجاحا كبيرا فى شهر رمضان، جعله يتصدر مواقع البحث والأكثر تداولا.

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "خيانة عهد" شنق خالد سرحان بتهمة قتل زوجته عبير صبري وسجن حلا شيحة بعد إثبات مشاركتها فى قتل ابن يسرا، وحبس جومانا مراد لمشاركتها فى نفس الجريمة، إضافة إلى غيرها من التهم التى ضمها ماضيها الأسود.

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خالد أنور وتيام قمر



منى الشاذلى وخالد سرحان



يسرا وبيومى فؤاد

كما شهدت الحلقة استعادة يسرا لحياتها بعدما أخذت حق ابنها وانتقمت له ولنفسها من كل من تعرض لها بالأذى في حياتها، واستطاعت أن توفق بين ابنة أخيها هنادي مهنا وبين الطبيب الذي كان يعالج ابنها حيث قامت بخطبته لها، فيما ساعدت ندى حبيبة تيام قمر في التقرب من بعضهما ومصارحة بعضهما بحبهما وعادت حياة عهد سعيدة كما كانت.

وعادت يسرا بـ"خيانة عهد" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.