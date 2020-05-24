شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سامو زين يطرح كليب “عصفور فرحان يصوصو” من إخراجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم سامو زين كليب أغنيته الجديدة "عصفور فرحان يصوصو"، وهي من كلمات سامو زين ومعتز أمين وأسامة عبد الهادي، وألحان معتز أمين وتوزيع ومكس وماستر أسامة عبد الهادي، وهي فكرة وإخراج سامو زين.

وتقول كلمات الأغنية

عصفور فرحان

يصوصو

قطة تلعب

تنونو نونو

غني وفرفش

وصحصح

يلا نعيش الحياة

تفرح افرح

هنفرح

ترقص أرقص

هنرقص

تسمع أسمع

هنسمع

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يلا نعيش الحياة

عصفور فرحان

يصوصو

قطه تلعب

تي نونو

غني وفرفش

وصحصح

يلا نعيش الحياة

وكان النجم السورى سامو زين أعلن مؤخرا عن إحيائه لخمس أفراح مجانية للأطباء والممرضين من الجنسين، بعد انتهاء الحظر وفتح قاعات الأفراح والمناسبات، وذلك لدورهم ومجهودهم الكبير فى مواجهة جائحة كورونا، مشددا على أنهم هم الأبطال الحقيقيين، وهذا أقل ما يستطيع فعله مع ملائكة الرحمن.

وكتب سامو، عبر حسابه على إنستجرام: "شكراً لكم.. الأطباء والممرضين.. أنتم الأبطال الحقيقيين، إن شاء الله أول ما يتم فتح الأفراح والمناسبات سوف أقدم 5 أفراح مجانا لأى طبيبة أو ممرضة عروس أو طبيب أو ممرض عريس، وهذا أقل ما أستطيع أن أفعله لكم.. ملائكة الرحمن".

يشار أن النجم سامو زين قال فى وقت سابق، إن أغنية "الورد الأحمر" كانت نقلة كبيرة فى حياته، مضيفًا أن الأغنية من المحطات المهمة، التى لم يتخيل أنها تحدث ضجة كبيرة، وكان الفنان طرح ألبومه "الورد الأحمر" فى توقيت صعب جدا، وتم تأجيله لأكثر من 5 مرات، وبرغم ذلك حقق الألبوم نجاحا كبيرا، ونالت أغنية "الورد الأحمر" إعجاب الكثيرين، خاصة بعدما صورها بطريقة مبتكرة ومختلفة.