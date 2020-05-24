شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة من الطفولة.. فلوكس: رجاء الجداوى كانت أعز صديقه لأمى.. ربنا بقومك بالسلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدمة كبيرة تلقاها الوسط الفنى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بإعلان إصابة النجمة الكبيرة رجاء الجداوى، بفيروس كورونا المستجد، حيث تم نقلها إلى مستشفى الحجر، وتتواجد بغرفة عادية وحالتها لا تحتاج إلى عناية مركزة أو جهاز تنفس بحسب مصدر طبي داخل المستشفى، مؤكدا أن حالتها الصحية مستقرة تمامًا، حيث تحولت مواقع التواصل الاجتماعى إلى "مظاهرة حب"، للنجمة الكبيرة رجاء الجداوى بعد إعلان الإصابة.



فلوكس مع رجاء الجداوى

الفنان أحمد فلوكس نشر صورة نادرة له وهو فى طفولته مع الفنانة رجاء الجداوى، وعلق عليها قائلا: "ربنا يشفيكي ويعافيكي يا أمي.. رجاء الجداوي كانت عز صديقه لأمي الله يرحمها وهي فعلا أمي.. ربنا بقومك بالسلامه يا رب".

يذكر أنه بعد إعلان إصابة رجاء الجداوى، سرعان ما أعلن الفنان على قاسم، خضوعه للعزل الصحي المنزلي بعد مخالطته للنجمة رجاء الجداوي، أثناء مشاركتهما بعض المشاهد في مسلسل لعبة النسيان، ونشر استوري عبر حسابه بموقع إنستجرام، قائلا: "بتمني السلامة للفنانة رجاء الجداوى، ربنا يطمنا عليها، أنا هعزل نفسي بغض النظر عن نتيجة الاختبار، ويا ريت أي حد تعامل عن قرب معايا أو مع واحد من فريق عمل مسلسل لعبة النسيان، يحاول يعزل نفسه على قد ما يقدر وأن شاء الله الأيام دي تعدى على خير".