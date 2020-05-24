شكرا لقرائتكم خبر عن للعزل فوائد.. سامح حسين يصنع "كحك العيد" مع بناته وزوجته.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان سامح حسين متابعيه وجمهوره عبر تطبيقى "تيك توك" و"إنستجرام"، فيديو أثناء محاولاته صنع "كحك العيد"، مع بنتيه وزوجته، حيث نشر سامح فيديو وهو يقف فى المطبخ مع بنتيه، وأمامه "المقادير" لإعداد الكحك، قائلا: "كل سنة وانتوا طيبين.. احنا قررنا السنادى إن احنا نعمل كحك العيد فى البيت ومعاكم مريم وفاطمة والمدام هى اللى بتصور"، ليقوم بعدها بإعداد الكحك، ووضع المقادير على بعضها البعض بمساعدة بنتيه، حتى نجحوا فى النهاية من عمل كحك العيد.

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سامح حسين اعتاد فى الآونة الأخيرة أن يتفاعل مع الجمهور سواء فى إنستجرام، أو تيك توك، ويقضى الفنان سامح حسين وقت فراغه محاولا القضاء على الملل، وفراغ العزل بسبب كورونا، فى المنزل، حيث ينشر سامح حسين يوميا فيديو أو أكثر على "تيك توك"، معتمدا على خفة دمه، وأيضا أحيانا تظهر معه ابنتيه.



سامح حسين وبناته



لحظة صنع الكعك

يشار أن سامح حسين قد انضم إلى قائمة النجوم الذين انضموا مؤخرا إلى تطبيق "تيك توك"، أحد أشهر تطبيقات الفيديوهات القصيرة عالميا الآن، وبحسه الكوميدى والساخر شارك جمهوره الفيديو الأول والذى يشير فيه إلى بدايته على التطبيق.