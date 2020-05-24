العراق تسجل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

الخليج 365الأحد 2020/5/24 09:47 م بتوقيت أبوظبي
أعلن العراق عن تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) خلال 24 ساعة.
وذكرت وزارة الصحة العراقية أن 153 حالة تماثلت للشفاء، فيما تم تسجيل 8 وفيات جديدة بهذا الوباء.
وقالت الوزارة، في بيان، أن الإصابات الجديدة موزعة بواقع 71 حالة في بغداد/ الرصافة، 63 في بغداد/ الكرخ، 6 مدينة الطب، 5 البصرة، 8 السليمانية، 8 اربيل، 6 دهوك، 1 ديالى، 18 كربلاء، 3 الديوانية، 1 ميسان، 1 بابل، 4 ذي قار، و2 صلاح الدين".
وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا الفيروس في العراق إلى 4469 إصابة، و160 وفاة.
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