العراق تسجل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

أعلن العراق عن تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) خلال 24 ساعة.

وذكرت وزارة الصحة العراقية أن 153 حالة تماثلت للشفاء، فيما تم تسجيل 8 وفيات جديدة بهذا الوباء.

وقالت الوزارة، في بيان، أن الإصابات الجديدة موزعة بواقع 71 حالة في بغداد/ الرصافة، 63 في بغداد/ الكرخ، 6 مدينة الطب، 5 البصرة، 8 السليمانية، 8 اربيل، 6 دهوك، 1 ديالى، 18 كربلاء، 3 الديوانية، 1 ميسان، 1 بابل، 4 ذي قار، و2 صلاح الدين".

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا الفيروس في العراق إلى 4469 إصابة، و160 وفاة.