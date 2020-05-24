محمد وزيري ينشر وثيقة تؤكد زواجه سرا من هيفاء وهبي ويقاضيها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الملحن المصري محمد وزيري مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي السابق عن سر طالما نفاه في وقت سابق ليعود الآن ويؤكد أنه كان متزوجًا منها سرًا، بعدما نشر وثيقة رسمية تثبت ارتباطهما.

وقام وزيري برفع دعوى ضد وهبي يوم 16 مايو الماضي في نيابة قصر النيل لشؤون الأسرة لإثبات زواجه منها حسب الوثيقة التي تم تداولها على نطاق واسع، وتحمل الدعوى رقم 89 لسنة 2020 وتم تحديد جلسة بتاريخ 2 من شهر يونيو القادم.

وكان الملحن المصري قد رد مؤخرًا بشكل مباشر على الاتهامات التي وجهتها له هيفاء وهبي، بسرقة مبلغ طائل من المال، وتصاعد الأمر قضائيًا، بعد تكليفها لوكيلها القانوني بمصر المستشار ياسر قنطوش، بعمل بلاغ حمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضده.

وزيري هدّد هيفاء بلجوئه هو الآخر إلى القضاء واستعانته بمحامي مواطنه رامز جلال المحامي المصري الشهير أشرف عبد العزيز، موجهًا رسالة حادة إلى هيفاء، قائلاً: "خسرتني للأبد وكلمة وقولتها.. لعبت مع الأسد يبقى استحمل بقى.. مع أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض".

وكانت هيفاء قد حرّرت محضرًا ضد محمد وزيري تتهمه فيه بسرقتها والاستيلاء على مبلغ يصل إلى مليون دولار، بحكم التوكيل الذي بحوزته من قبل للتصرّف في التعاقدات الخاصّة بحفلاتها الغنائية وأعمالها الفنّية، نظراً لوجودها المستمرّ في لبنان ولثقتها به في إدارة أعمالها.

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ويتولى المحامي ياسر قنطوش، مهمة الدفاع عن الفنانة هيفاء وهبي، الذي أكد في البلاغ المقدم ضد وزيري، أن موكلته هيفاء كانت قد وكلت الأخير بأن ينوب عنها فيما يتعلق بالتفاوض بشأن حفلاتها وأفلامها وأعمالها التلفزيونية والدعائية وتوقيع العقود الخاصة وقبض بدلاتها وتقديم الإيصالات الناتجة عن ذلك.

وأضاف أن المدعي عليه كان يقوم بالتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات ويتولى تسلم البدلات المادية المتفق عليها مع المنتجين والمتعهدين وكان يقوم أيضًا بإيداعها في المصرف في حساب خاص.

وذكر أن محمد وزيري استولى على تلك المبالغ بعدما كان يتقاضاها من المنتجين، ورأى في شكواه أنه خائن للأمانة وأنه استغل التوكيل المحرر له رغم أنه كان يتقاضى أجرًا مقابل عمله كمدير لأعمال الفنانة.

يذكر أن وزيري عمل لسنوات طويلة كمدير أعمال هيفاء وهبي، ومنذ عامين شارك بدور في مسلسلها "لعنة كارما"، حيث جسد شخصية شقيقها الذي لا يعرف عن الروابط العائلية بينهما، في حين تؤدي هيفاء دور المحتالة التي ترغب في استعادة حقها المالي من والدها، كما أنتج لها محمد فيلم "أشباح أوروبا" كأول تجربة له بالإنتاج في 2019.