فيديو نادر من زفاف منى زكي وأحمد حلمي.. والأخير يؤدي لها أغنية من تأليفه

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت قناة "mbc مصر" عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، مقطع فيديو نادر، عرضت فيه جزءاً من حفل زفاف الفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي، والذي أقيم قبل قرابة الـ18 عاماً.

وفي مقطع الفيديو المنشور، ظهر النجم المصري وهو يفاجئ منى زكي بغنائه لها أغنيةً قال أنه ألفها خصيصًا بمناسبة زفافهما، حيث قال أحمد في الفيديو: "دورت على حاجة غريبة أعملها"، ثم بدأ الغناء بقوله: "اسمع حكايتي لما ابتديت أحبها من كام سنة"، فيما ظهرت منى سعيدةً بهذه الأغنية لتقوم بالتصفيق الحار وهي تقول "الله".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو الذي حصد الآلاف من المشاهدات في 4 ساعاتٍ فقط، وانقسم المعلقون بين من تمنى لهم السعادة الدائمة وبين من أشاد بغناء أحمد حلمي وأن بإمكانه الغناء، فيما قام آخرون بعمل "تاغ" للنجمة منى زكي ليسألوها "ايه ده يا منى، أوعي ام بي سي بتطلع سيديهاتكو".

ولكن أبرز ما تحدثت عنه التعليقات كانت تسريحة منى زكي التي اعتمدتها في حفل الزفاف حيث قالت إحداهن: "ايه التسريحة الوحشة دي"، لترد عليها أخرى: "عادي دي كانت كجول في 2002 وبقي ومافيش زيها".

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كما نشرت القناة عبر حسابها على تويتر، مقطع فيديو آخر ظهرت فيه منى وهي تغني لأحمد أغنية "بتونس فيك" للفنانة الراحلة وردة الجزائرية، بالإضافة إلى مقطعٍ ظهرت فيه النجمة شيريهان وهي تقوم بعمل المكياج لـ منى زكي في حفل زفافها، بعدما أصرت الأخيرة على الأألوى حضور حفل الزفاف.

يُذكر أن منى زكي وأحمد حلمي تزوجا في 2002، وأنجبا ثلاثة أطفال وهم لي لي وسليم ويونس.

وعلى صعيدٍ آخر كانت قد فاجأت منى زكي أمس السبت جمهورها بظهورها في الحلقة الختامية من مسلسل "ونحب تاني ليه" كضيفة شرف، وهو الأمر الذي أشاد به رواد مواقع التواصل الاجتماعي.