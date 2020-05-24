هازال كايا منزعجة من المعجبين والسبب ما يقولونه عن زوجها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن فترة الحجر المنزلي المفروض على النجوم جعلتهم يرغبون بالحديث عمّا مرّوا أو يمرون فيه، خصوصاً وأن أعمالهم توقفت، مما فرض عليهم التعايش مع الأمر والكشف عن تفاصيل حياتهم الشخصية، ومنهم الفنانة التركية هازال كايا، والتي أبدت انزعاجاً من بعض رسائل الجمهور لها.

وفي التفاصيل انتقدت كايا أولئك الذين يعجبون بالثنائيات في مسلسلٍ ما أو ما اسمتهم "فانز" الثنائيات، لدرجة أنهم يسقطونها على الواقع مما يجعلهم في رغبةٍ دائمة ليرونهم سويا حتى في حياتهم العادية بعيداً عن التمثيل، إذ قالت: "بعض الفانز يقولون أتمنى أن تنفصل عن زوجها وتحب شريكها في المسلسل، نراهم لائقين على بعضهم البعض".

وأضافت هازال مشيرةً إلى إحدى الرسائل التي وصلت والدتها بهذا الخصوص، قائلةً: "لقد أرسل أحد الفانز رسالةً لأمي يقول لها أن زوجي علي أتاي شخصٌ سيئ جدا، أبعدي هازال عنه"، وتابعت: "أصبح الفانز لا يفرقون بين الواقع والتمثيل".

وعلى صعيدٍ آخر تعيش هازال فرصة تقاربٌ كبيرة مع جمهورها من خلال حسابها عبر إنستغرام، إذ لا يكاد يمر يومٌ دون أن تقوم هازال بنشرٍ صورٍ من يومها من خلال خاصية "الستوري" كان آخرها يوم أمس، حيث قامت بمشاركة صورةٍ لها على طبيعتها وعلقت عليها بالقول: "أعترف بأنني أحببت عمل الستوري، لكنني لا أعرف ما أشاركه كل يوم، فأنا أواجه مشكلة في المحتوى، آه رموش جميلة".

Advertisements

ولكن أكثر ما أثار انتباه الجمهور لتلك الصورة التي نشرتها هازال هي أنها التقطتها دون أن تضع مساحيق التجميل على وجهها أو حتى أن تستخدم أياً من الفلاتر الموجودة عبر التطبيقات لتحسين بشرتها، مما جعل "النمش" ظاهراً، وهو الأمر الذي أشاد فيه العديد منهم بأنها لا تمانع الظهور على طبيعتها دون أن تخجل من أي شيء.

وكانت قبلها بيومين شاركت صورةً لقدمي طفلها علقت عليها بالقول: "الصبي يبدو مثل الأب، نعم يا أصدقاء"، وهو الأمر الذي فُهم على أنها تشير لما قاله الجمهور منذ حوالي أسبوعين عن التشابه الكبير الذي يجمع طفلها "فكرت" بوالده الفنان التركي علي آتاي، بعد نشرها لثورةٍ لها ولطفلها بمناسبة يوم الأم في تركيا.